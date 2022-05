Ludovic STORSKY

De formation plutot proffessionnel j'aime bien le travail bien fait et les relations avec les collegues sinceres et motivés a affronter les challanges pyramidales. N'heziter pas a me faire part de vos attentes je reste quelqun de simple malgré mon parcours professionnel . J'ai aquis une dexterité professionnel ultime et remercie tous les amis et collegues qui on renforcer ma force d'y voir plus clair dans mon esprit scientifique et d'obtenir l'amour du travail...



en un mot: "MERCI"