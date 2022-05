Ludovic T. TASSEMBEDO

Ludovic TASSEMBEDO a débuté sa carrière en 1995 comme Ingénieur système dans une SSII, puis à la Délégation Générale à l’Informatique à Ouagadougou. Son passage à la DELGI a été l’occasion de participer activement à d'importants projets d’intérêts nationaux comme ceux relatifs à l’informatisation de l'administration. Sa mission a aussi consisté à superviser, encadrer et assister techniquement plusieurs équipes de projets de développement de logiciels pour le compte des ministères.



En tant qu'enseignant à l’ESI, délocalisée à Bobo-Dioulasso, il a aussi joué le rôle de coordonnateur des activités de l’ESI à Ouagadougou. Il a ainsi suivi administrativement et encadré techniquement 2 promotions d’étudiants en stage dans les entreprises à Ouagadougou.



En poste à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan de 1997 à 2001, Ludovic TASSEMBEDO fait partie de l’équipe des deux ingénieurs ayant élaboré toute la politique informatique, conçu et conduit l’ensemble des activités et tâches informatiques ayant conduit au démarrage et à l’exploitation électronique des activités de la BRVM.



De 2002 à 2010, il occupe le poste d'ingénieur Études et Développements-Chef de projets NTIC, au Département informatique de l’ASECNA. Il y a exercé, alternativement ou cumulativement, les métiers de Développeur web, Responsable d’application et Chef d’équipe projet. Depuis 2011, il occupe le poste de Chargé d'études au Département Ingénierie et Prospective, pour le pilotage des études, le suivi de l’exécution et de la réalisation d’importants projets IT.



Enseignant vacataire de l'IAM à Dakar depuis 2005, il a eu en charge l'encadrement des mémoires d’ingénieur et plusieurs enseignements au niveau de la filière des ingénieurs informaticiens: Téléinformatique, Développement web, Génie Logiciel, etc.



Hormis cette riche expérience dans l’IT, il compte aussi à son actif l’élaboration du business plan, la création et le pilotage d’une entreprise familiale dont le siège est à Dakar.



