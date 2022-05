Ludovic TANCHOU

Cadre dirigeant avec une grande expérience internationale dans les opérations, l'ingénierie et le développement stratégique, acquis pendant plus de 20 ans dans la conception et la fabrication d'équipements de conditionnement, l'ingénierie des systèmes de production et les services pour l'industrie des FCPG (Food, Beverages, Home Care, Personal Care).



Spécialités:

- BU management, Marketing, stratégie, Management d'équipes.

- Industrie 4,0, Digitalisation, Usine du Futur, Innovation, Stratégie produit, Développement des produits, déploiement de produits.

-Développement des services après-vente, Servitisation.

-Acquisition d'actifs, gestion des fournisseurs, Installation de nouvelles installations, Gestion de projet, audit, Asset Intensity, amélioration continue.