Ludovic TANTER

Passionné depuis toujours par les nouvelles technologies, je me suis très vite intéressé à l'informatique par le biais de deux sujets : le jeu vidéo, et le web.

J'ai appris à créer mes premiers sites internet en partant de rien, tout en découvrant l'univers du jeu via RPG Maker (et scripts Ruby).

En intégrant par la suite Epitech, leur pédagogie m'a permit de développer mes connaissances en matière de programmation ainsi que d'autres valeurs professionnalisantes.



Aujourd'hui, ayant terminé mon cursus à Epitech, je suis diplômé en tant qu'Expert en Technologies de l'Information. Je continue de suivre les tendances du web et les dernières innovations, tout en développant de petits jeux sous Unity.



Mes compétences :

Level design

Développement web

Java

C#

Game design

JQuery

Unity 3D

PHP

Node.js