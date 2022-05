Ludovic TERNISIEN

J’ai créée l’agence Lt-ingénierie en mars 2012, après avoir été directeur de travaux au sein d’une agence d’architecture, directeur technique chez un promoteur immobilier et conducteur de travaux d’un major de la construction.



Aujourd’hui, de par notre expérience, nous en sommes en mesure d’assurer les missions suivantes :



Maîtrise d'Œuvre d’Exécution (MOE)

Nous travaillons en collaboration directe avec l’Architecte, nous participons à conception, à l’élaboration du cahier des charges technique et au contrôle la bonne exécution des travaux. Nous jouons un rôle d’interface entre le client et l’entreprise chargée d’exécuter les travaux.



Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)

Notre mission a pour objet, dans le cadre d’un marché traité en corps d’état séparés, de définir l’ordonnancement de l’opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier.



Ingénierie électrique du bâtiment (Ing)

Nous travaillons en collaboration directe avec l’Architecte et ou le Maitre d’Ouvrage. Nous participons à l’élaboration du cahier des charges technique courant fort et courant faible ainsi qu’au contrôle de la bonne exécution des travaux



La mission Synthèse (SYN)

La mission a pour finalité l’élaboration, la réalisation et à la diffusion des Plans de Synthèse et de réservations de l’ensemble des réseaux, cheminements et équipements techniques du chantier à partir des plans d’exécution de l’ensemble des acteurs du Projet