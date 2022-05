Ludovic THÉPIN

Engagé dans le sport et le Bien-Être, je suis quelqu'un de pédagogue, professionnel et dévoué dans mon travail pour la sensibilisation des bien faits d'une activité physique et de l'importance d'une hygiène de vie alimentaire, dans la restructuration d'une santé corporelle et psychique. Face à nos habitudes et notre mode de vie moderne, il est essentiel de lutter contre les agressions extérieures en entretenant un équilibre intérieur.



Ancien sportif de haut-niveau, athlète et performeur, j'ai été maître-nageur sauveteur durant 16 ans, dont 5 ans comme chef de service et manager. J'ai évolué dans les piscines publiques et/ou de délégation de service public, avec la même ardeur de satisfaction des usagers et de leur bien-être.



Etant très attaché à la notion de Bien-Être et de prestation de qualité aux personnes, j'ai quitté mon emploi de maître-nageur pour me lancer dans la construction de réseau et dé rééquilibrage alimentaire.



Auto-entrepreneur et chef de ma propre entreprise de rééquilibrage alimentaire, ma volonté est de fournir du bien-être à Tous, usagers et sportifs des équipements de loisirs, de bien-être, seniors, étudiants, anciens fumeurs, etc. Je suis persuadé que le bien-être passe également et surtout par notre façon de manger, surtout face aux problématiques grandissantes planétaires liées à notre alimentation.



Mes compétences :

Pilotage de projets et organisation d'événeme

Relation client

Manager

Communication

Gestion budgétaire et administrative