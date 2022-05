Ludovic THEVENIN

Après une expérience de 5 années en tant que pizzaîlo, plusieurs années dans l'animation, la restauration, je souhaite me réorienter professionnellement.

Le métier de la Boulangerie m'intéresse particulièrement et je cherche à mieux le connaître car je suis motivé pour l'exercer. Pour cela, et pour vérifier que ce projet peut me plaire, je cherche à rencontrer des professionnels en poste qui peuvent m'apprendre leur travail en vue d'un stage et d'une embauche sans pour autant passer par une formation.