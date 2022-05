Tailleur de Pierre Sculpteur confirmé, passionné par toutes les formes d'art et particulièrement par la sauvegarde du patrimoine mondial,antiques et oeuvre sculpté.



étudie toutes proposition pour projet a l'international et formation a la pratique des Arts..



Mes compétences :

Art

Stéréotomie

Autocad

Formateur

Dessin

modelage

chef d equipe

marbrerie

Sculpture

Zbrush 4

Taille de pierre

Rhino3d

Moulage

Modélisation 3d

Dessinateur industriel