Mon parcours professionnel dans l'automobile m'a permis d'évoluer, de m'investir et de m'accomplir dans mes différentes fonctions.



Tout au long de ma carrière, je n'ai cessé d'exercer dès que possible ma véritable passion : la vente.



Je veux maintenant me recentrer essentiellement sur cette activité pour laquelle j'ai toujours démontré mon engagement, mes compétences, ma force de persuasion et mon esprit de compétitivité.



Mes compétences :

sens relationnel

organisé

rigoureux