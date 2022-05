Bonjour,

Je m'appelle Ludovic TREHARD. J'ai 38 ans, et certain de mon projet professionnel, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour les formations suivantes: "Chargé de recrutement"

"Assistant RH"

Disponible de suite, apte professionnellement. riche d'un stage de 5 semaines au sein du service Ressources Humaines, mes compétences sont multiples: accueil téléphonique et physique, gestion et conventionnement des postes à pourvoir, réactivité, intégration rapide au sein d'une équipe, capacité de prévision, bon relationnel, attentif à l'autre, chaleureux humainement, enthousiaste.



Je peux vous garantir mon professionnalisme, et suis prêt à répondre à vos interrogations.



Bien cordialement.