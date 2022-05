Ludovic TRUNECEK

Prestataire de formation sous le numéro 42 67 05300 67 délivré par la DIRECCTE ALSACE.

Formateur en C.A.C.E.S® et autorisation de conduite sur le lieu de travail.

R372m: cat, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10.

R386: cat, 1A, 1B, 3A, 3B.

R389: cat, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

R390: poste fixe et télécommande.

Ponts roulants et élingage, 1 - 2.

SST, Sauveteur Secouriste du Travail.

Habilitation électrique BT / HT.



Connaissance de la législation Luxembourgeoise.

Animation en Français comme en Allemand.

www.aplus-fps.com



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion d'équipes

Polyvalence et adaptation

Relationnel souriant

Connaissance des secteurs du BTP et industrielles

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign