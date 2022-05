Ludovic TURMEL

PREMIER DE CORDÉE est une entreprise du bâtiment spécialisée dans les travaux acrobatiques sur cordes. Cette technique innovante, nous permet d’intervenir très efficacement dans 2 cas principalement :



- les travaux en hauteur pour lesquels nous n’avons pas besoin de mettre en place du matériel lourd, encombrant et coûteux ce qui nous permet d’être plus compétitifs que les travaux traditionnels sur échafaudage



- les travaux sur les lieux difficiles d’accès





Notre expertise porte sur 6 domaines principaux :



- Travaux du bâtiment

- Nettoyage des bâtiments

- Protection anti-pigeons

- Sécurisation de sites

- Tubage de chaudières et cheminées

- Evénementiel





NOTRE PHILOSOPHIE :



Répondre au mieux aux besoins et exigences de nos clients en leur apportant rapidement notre DOUBLE COMPETENCE (métiers du bâtiment et de la montagne) dans des conditions de sécurité optimales.

Outre la qualité de nos travaux, notre force principale est la RÉACTIVITÉ tant en ce qui concerne la réalisation de vos devis que les délais d’intervention.



La souplesse de notre organisation permet de mettre à votre disposition des équipes de cordistes qualifiées plus ou moins nombreuses pour intervenir sur de petits comme de gros chantiers , quelle qu’en soit la durée.



"Esprit d'équipe, solidarité, rigueur, courage, prise d'initiatives, telles sont les valeurs que j'ai acquises au rugby et que je transmets au quotidien à mes équipes pour mieux répondre à vos attentes"