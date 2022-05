Ludovic URBAIN

Bonjour, Je travail dans la restauration depuis plus de 10 ans et après une reconversion, 1 mois comme conseiller commercial pour lampiris je n ai malheureusement pas d'expérience dans d'autres domaines ,mais ma motivation et mon sérieux font que je m'adapte dans beaucoup de situations. j'ai un contact facile avec la clientèle, je suis résistant au stress, respectueux envers les autres, ponctuel et plein de bonne volonté. J'accepte donc tous postes nécessitant peu d'expérience ou avec possibilité de formation interne.