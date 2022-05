Ludovic VAGINAY

Bonjour à tous.



Après un début de carrière dans l'informatique en tant qu'analyste-programeur/chef de projet, j'ai ensuite décidé de changer de carrière par passion pour la conduite de train.



Pendant près de 10 ans j'ai arpenté la France aux commandes de locomotives variées ( Vossloh G1206, G2000 - General Motors Class66, Class77 - TRAXX140MSKL ou BR186 de Bombardier et enfin BB27000/37000 de chez Alstom) tractant des trains de FRET sur les lignes les plus complexes (Forte Pente avec A/D, BM, BAPR, etc.). J'ai également effectué la formation de conduite de voyageur à la SNCF à Lyon Perrache où j'ai été formé AGC B81500/B82500 ainsi que sur Region2N et quelques autres engins moteurs du TER.



En parralèle, je continuais de me former et de pratiquer le développement informatique ainsi que l'électronique embarqué, et par connaissances, , je me suis progressivement reconverti dans le travail aérien et laéronautique.



J'exerce désormais au sein d'une SAS en tant que Directeur Général, et télé-pilote / Instructeur professionnel de drone ; et cette société est centre de formation est déclaré à la préfecture Auvergne-Rhônes-Alpes.



De fil en aiguille, pour guider mes élèves et à titre d'aide mémoire, j'ai écrit un ouvrage exclusif qui reprend la réglementation aéronautique, la technique des drones, la météorologie, l'information aéronautique, la mécanique du vol, les démarches administratives, les bases légales, etc.



Cet ouvrage se veut être une bible thématique de toutes les notions nécessaires à l'usage des drones et me permet de faire graviter mes formations de télépilote autour.



En terme d'outils pédagogiques, j'ai développé des applications mobiles, des sites internet de révision, des sites dentraînements par QCM, des cours vidéos, et une multitude de supports pédagogiques pour travailler au maximum la pédagogie avec mes élèves.



Je suis également pilote d'hélicoptère afin de proposer un panel de prestations de travail aérien très large et me reconvertir dans ce