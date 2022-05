Ludovic VAHE

La construction, la réalisation de travaux ainsi que la participation à l’amélioration du cadre de vie m’ont toujours motivé depuis mes études dans le domaine des travaux publics.

Mon expérience professionnelle m’a permis de maitriser les techniques de renouvellement de voie, intervenant à tous les stades de réponse aux appels d’offre : visite de site, étude technique et méthode de travail suivant les particularités locales, recherche de solutions innovantes, chiffrage et suivi de la réalisation des travaux.

Passionné par le travail en équipe j’ai eu à gérer et à accompagner la montée en compétence de mes collaborateurs par des formations adaptées et en leurs confiant des tâches leurs permettant de se mettre en confiance et grandir.





Mes compétences :

Analyse technique et financière

Travail en équipe

Gestion budgétaire