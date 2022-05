Ludovic VAN-RYSSEL

Responsable de production et de services pour quatre importants groupes de presses et médias (Havas, Vivendi, Comareg et Hersant), je maitrise la chaine graphique, et je dispose d'une solide expérience dans le domaine de l'édition. Après avoir peaufiné mon sens commercial au sein de la grande distribution (FNAC, LEROY MERLIN), j'ai également suivie une formation diplômante en impression pour parfaire mes connaissances techniques. Je peux valoriser mon expérience et mon savoir faire dans un environnement technique et commercial au service des clients. L'univers de la publication serait un plus.



Mes compétences :

Office

Management

Quark xpress

Adobe illustrator

Adobe photoshop

Relationnel

Service client