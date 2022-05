Ludovic VAVASSEUR

Manager entreprenant et gestionnaire rigoureux, j’ai su optimiser les résultats économiques de mes centres de profit tout en répondant à l’exigence permanente de la satisfaction client.



Doté d’un fort sens commercial acquis en appréhendant les contraintes et les enjeux de la grande Distribution, c’est en toute autonomie que j’ai su convaincre mes collaborateurs et mes clients.



Mes compétences :

Gestion de la formation

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des achats

Négociation achats

Vente

Merchandising

Management commercial

Management opérationnel

Animation d'équipe

Reporting financier

Animation de réunions

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Gestion des stocks