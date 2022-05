Ludovic VIATEUR

De formation supérieure Bac +4 en école de gestion et de commerce, précédé d'une formation juridique à la faculté de droit de valenciennes. Mes compétences professionnelles vont du management d'équipe commercial terrain à la vente de produits d'assurances du type Art.82/62, collective Art.83, protection des dirigeants et de leur famille, les biens, les flottes auto, ainsi que la sécurisation du compte client avec les produits spécifiques tels que l'affacturage confidentiel ou non, le reverse factoring, l'assurance-crédit et les différentes cautions ( de marchés publics et privés, légales et réglementaires, environnementales.)



Mes compétences :

Management

Levage

IARD

Rachat Du Compte Courant D'associé

Chasseur

Art82/62

Art 83

Assurance Crédit

Cross selling

Sécurisation Du Compte Client

Cautions

Affacturage