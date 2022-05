Ludovic VIRIEUX

Après un Bac technologique dans le domaine de l’électronique et passionné par la musique, je me dirige vers un BTS audiovisuel public à Villefontaine. A la suite de ces études et grâce à un stage dans le studio ANATOLE, studio de post production sonore à Lyon, je prends place dans leur équipe au poste d'opérateur son. Je réalise des projets assez diverses, tels que des films documentaires et institutionnels, des jeux vidéo, des spots pubs, des films d'animations... Après deux ans de travail dans cet établissement et une conjoncture économique difficile, nous décidons de ne plus travailler ensemble. Je recherche donc un poste au sein de TLM (Télé Lyon Métropole), chaîne de Télévision Locale. La chance me sourit, l'opérateur son en place quitte l'entreprise et la direction décide de me faire confiance.



Mes compétences :

Perchman

Preneur de son

Son

Mixage son

Post production