Ludovic WAGNER

De formation commerciale, j’ai respectivement occupé au cours des 17 dernières années les fonctions de chef de rayon en grande distribution (Auchan), de chef de secteur en magasin spécialisé (Alinéa), et d’acheteur pour la centrale d’achats (Centrale Pro) de l’enseigne d’électroménager Pro&cie. Après avoir passé 5 années en tant que directeur adjoint des magasins Botanic de Saint Priest (Rhône) et Blagnac, j'occupe actuellement la fonction de responsable de magasin pour l’enseigne Medor et cie en région toulousaine sur le magasin de Labège.



Ces différentes expériences m’ont permis d’acquérir une forte expérience en management opérationnel et en pilotage de centre de profits. J’ai aussi développé mes compétences en recrutement, en négociation et en vente.



Mes compétences :

Définition de budgets et d'objectifs

Gestion et optimisation d'un centre de profits

Recrutement régulier

Vente : analyse des besoins

Négociation d'actions commerciales

Développement et gestion d'un portefeuille

Management et accompagnement de proximité