GRAPHISME

> design graphique : presse écrite, édition et web

> conception plurimédia : chartes graphiques



COORDINATION

> management : services artistiques

> supervision : services techniques



PRODUCTION

> InDesign, XPress, Photoshop et Illustrator

> Flash et Dreamweaver



Mes compétences :

Presse magazine

Design graphique

Web

Édition

Graphisme