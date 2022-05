Ludovic ZAMORD

Passionné d'informatique, je suis actuellement étudiant en 4ème année à l'EPITA, école d'ingénieurs en informatique. Depuis mon entrée dans cette école, j'ai pu y développer considérablement mes compétences et connaissances dans le domaine de la programmation et des nouvelles technologies.



Cela m'a permis d'y découvrir un intérêt particulier, pour tout ce qui touche au développement web et mobile. C'est ce qui m'a principalement poussé à choisir comme spécialisation à l'EPITA, le domaine du web et du multimédia.



Étant une personne fiable, dynamique et persévérante, j'aime le travail d'équipe, pour la réalisation d'un projet commun.

De plus, grâce aux différents projets sur lesquels j'ai pu travailler au travers de stage, ou de par ma formation, j'ai pu acquérir un bon niveau en PHP, HTML5 et .NET.

Enfin, j'ai un bon niveau oral et écrit en anglais, et m'exprime parfaitement en français.



Mes compétences :

PHP

Symfony2

HTML5 CSS3

Javascript

Jquery et Ajax