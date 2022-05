Ludovic ZEMBOUT

Bonjour a tous, je me présente Ludovic 31 ans 3 enfants je vis a Fos sur mer. Dans ma vie j'ai un souhait c'est faire de l’informatique mon métier. Certes je ne possède aucun diplôme mais j’apprends tout seul depuis des années. J'espère aujourd'hui capter l'attention de recruteur dans ce domaine car mon plus grand regret serais de ne pas pouvoir exercer ce métier qui me plait par dessus tout. Je suis prêt a reprendre l'école pour avoir un diplôme dans ce domaine ( dépannage réparation montage).





Mes compétences :

Informatique

Vente

Bricolage

Autodidacte