Ludwick DUPLESSIS

Récemment diplômé d'un BTS Commerce International, j'ai décidé d'intégrer le cursus Bachelor International Business de l'école Pôle Paris Alternance pour l'année scolaire 2015/2016.



Je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation en tant qu'Assistant Export ou Assistant Commercial à raison de 2 semaines en entreprise/ 1 semaine en cours, durant une période d'un an.



Le coeur de ma compétence se divise en 4 piliers:



- Logistique

- Prospection

- Négociation

- Commerce



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements, je me tiendrai disponible pour tout éventuel entretien.



Mes compétences :

Import/Export

Microsoft Word

Prospection internationale

Traduction anglais français