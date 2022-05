Ludwig BOUVIER

Filiale du Groupe Crédit Agricole Protection et Sécurité, spécialisée dans les services et solutions de sécurité électronique (intrusion, vidéosurveillance, contrôle d’accès) et de télésurveillance, NEXECUR propose depuis près de 30 ans des solutions aux particuliers, aux professionnels, aux grandes entreprises et aux collectivités locales. Nos équipes commerciales et techniques sont réparties sur tout le territoire pour apporter une couverture nationale de prestations.



Entreprise tournée vers l'innovation et l’Excellence du service client, notre groupe fédère aujourd’hui près de 700 collaborateurs.



NEXECUR place le talent de ses équipes au cœur de sa stratégie de développement. Notre expertise s'exprime au travers d'une pluralité de métiers : fonctions techniques (techniciens courants faibles, planification, logistique,...), fonctions commerciales (chargés d'affaires, Business developer, conseillers technico-commerciaux, conseillers commerciaux sédentaires), télésurveillance, bureau d'études, informatique (infrastructures, développement, projets, etc.), marketing, fonctions support (Ressources Humaines, Juridique, contrôle de gestion, administration des ventes, etc.) ... Rejoindre NEXECUR, c’est saisir l’opportunité de mettre en application vos talents, de collaborer à un véritable projet d'entreprise et de vous épanouir au sein d’un groupe dynamique.



NOS VALEURS : EXIGENCE - RESPECT - PASSION !



NEXECUR en quelques chiffres :

- Acteur majeur dans la protection des biens et l'assistance aux personnes depuis plus de 30 ans,

- 700 collaborateurs,

- 31 agences commerciales et techniques en France,

- 5 centres de télésurveillances certifiés APSAD type P3,

- 85 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015,

- 110 000 sites télésurveillés,

- Plus de 4 500 sites bancaires du Crédit Agricole sécurisés et 24 Caisses Régionales du Crédit Agricole télésurveillées.



Mes compétences :

Sécurité

Management

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Télémarketing

Sourcing

E-sourcing

Alarme intrusion et domotique

Electronique

Courant faible

Centre d'appels

Sécurité électronique

Vidéosurveillance

Contrôle d'accès

Télésurveillance

Approche directe

Chasse de tête