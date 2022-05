Récemment arriver dans la ville de Brest, je recherche un emploi urgemment.

Je suis dynamique, polyvalent et travailleur.

Ayant le goût du challenge, je souhaite évoluer dans les meilleurs conditions, travailler en équipe ou de façon autonome ne me dérange pas.

Motivé et déterminé dans tout ce que j'entreprends, je reste disponible pour tout contacts.