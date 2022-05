Ludwig HOURY

Enthousiaste et plein d’énergie, mon parcours professionnel est un condensé de défis et challenges avec un point commun : viser l’excellence, s’améliorer et aider les autres à s’améliorer dans le même temps.

Mon expérience professionnelle s’appuie sur des fondations solides, période durant laquelle j’ai acquis mes « fondamentaux », à savoir : la rigueur, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la loyauté, l’évaluation des risques et la capacité à décider. Cet acquis m’a permis d’adresser de nouveaux métiers avec de nouvelles expériences enrichissantes, d’abord techniques puis orientées management et enfin orientées Commerce et Gestion de comptes client.

Les mots clés qui me définissent sont : énergie, dynamisme, performance, organisation, adaptation, rigueur et confiance.

Je serai ravi de vous accompagner dans le développement de votre business et je serai très heureux de mettre mon dynamisme et mon énergie à contribution pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.



Mes compétences :

Microsoft Office

Customer Relationship Management

Ressources humaines

Communication

Recrutement

Gestion de projet

Formation

Développement commercial

Leadership