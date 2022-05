Ludwig KOCH

Premières expériences en temps que Technicien/Développeur en Informatique et autonome sur la plupart des supports informatiques.



J'ai poursuivis mon parcours pour évoluer en temps que Technicien courant faible afin de me spécialisé dans ce domaine par passion , compétent sur la plupart des systèmes courant faible : VDI/Fibre/Intrusion/Incendie/Contrôle d’accès ...



Aujourd’hui je suis mon parcours en temps que Chef de chantier spécialité courant faible dans le Groupe Emile Dufour



Mes compétences :

Développeur Web xHTML/CSS

Administrateur systeme Linux

Administrateur systeme Windows

Infographie Web

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité incendie

Video IP

Câblage

Fibre optique

Programmation

Contrôle d'accés

Administration réseaux

Alarme intrusion et domotique

Architecture reseau

Courant fort

Courant faible

VDI