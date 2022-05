Ludwig MERLIN

Je suis à la recherche d'une entreprise prêt à m'accueillir afin de poursuivre mon évolution dans le commerce.



Mes diverses expériences m'ont permis d'acquérir de nombreuses aptitudes comme les prises de décision, l'organisation d'un rayon, fixer des objectifs quantitatif et qualitatif. J'ai le gout du challenge et l'esprit d'équipe. Motiver par le contact client, je suis à l'aise avec celui-ci et instaure une relation de confiance afin de conclure le plus facilement la vente.



Mes compétences :

Autonomie

Connaissance clients

Gestion des connaissances