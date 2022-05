Ludwig ROBIN

En 2010 j'ai crée avec mon associée, Gaëlle Dalmas, l'agence de communication Malagä Création.

Cette année l'enseigne de Malagä Création devient officiellement Malagä Brand.



Nous sommes une agence de communication ! Une agence de communication ? Mais que faites vous de différent comparé à la centaine d'agence existant rien que sur le département ?

Nous nous sommes longtemps posés la question sur comment se différencier de toutes ces autres agences, et le résultat de notre réfléxion fut révélé à travers ce support de communication qui est l'avenir de la com' digitale : la publicité vidéo.



Nous utilisons surtout le motion design qui nous permet finalement de créer un message aussi efficace tout en retirant les acteurs, les équipes de tournage du budget.

Cela permet donc à toutes les entreprises d'user de ce support d'avenir dans leur communication.



Bien évidemment la création de ces supports ne sont pas la seule valeur ajoutée puisque nous conseillons sur leur utilisation, leur élaboration en fonction des besoins et des budgets.



Nous avons vraiment voulu nous spécialiser en motion design, mais nous restons aussi une agence de communication globale classique dont le seul but est d'aider les entreprises à mieux se positionner sur le marché et ainsi mieux se développer.



Mes compétences :

Google Adwords