Ludyvine MENTHEOUR

Je débute ma carrière en 1992, dans la presse régionale, en parallèle de mon parcours scolaire. Pendant six ans, j'occupe un poste de commerciale, puis de pigiste. Une formation de dix mois à l'AFPA me permet de m'orienter en direction des métiers de l'audiovisuel.



En 1997, je participe bénévolement à la production et la présentation d'un journal quotidien sur "ACTIVE RADIO" à Dijon, en collaboration avec Cyril GAUCHER, son directeur.



En 2000, je décroche un emploi au Service Audiovisuel de la "Ligue de l'Enseignement de Côte d'Or". Je coordonne et anime des stages de formation, et des ateliers découverte. Je participe à la coordination de dispositifs institutionnels, tels que "Collèges au Cinéma" ou "les Classes à Projets Artistiques et Culturels". Je suis en charge des prestations audiovisuelles.



En 2006, je fonde l'association "Artistik Productions".



"Artistik Productions" a pour but de promouvoir les artistes indépendants, en soutenant notamment la diffusion des œuvres. Elle s'adresse aussi aux structures artistiques et culturelles, en soutenant la promotion de leurs activités.



L'association développe ses activités et intègre des projets importants :



2007 : suivi et accompagnement du projet de Daniel LESUEUR, concernant la conception d'un magazine culturel. Réflexion autour d'un projet radio.



2008 : animation un atelier "images, métiers et territoire" à la Maison de l'Emploi et de la Formation de Montbard, auprès de sept demandeurs d'emploi. Réalisation de cinq reportages sur les différents secteurs d'activités du bassin local. Un reportage global du projet est diffusé au cinéma Phenix à Montbard le 7 novembre.



2008 : organisation du "Forum des Droits Sociaux et de la Solidarité des Personnes Handicapées à Monéteau", en collaboration avec l'association "Handi Cap sur Scène" et "Steven Chris Productions".



2009 : collaboration avec Le Conseil Régional de Bourgogne, la Ligue de l'Enseignement, les Francas et les CEMEA de Bourgogne, pour la réalisation d'un reportage sur les actions des jeunes en Région. Projeté dans le cadre des journées nationales "Jeunesses en Régions" à Nantes en avril.



2009 : Projet de café culturel, en collaboration avec un collectif d'artistes. Né de cette union, la production du premier album des "Startin Blocks", dont "Artistik Productions" assure la promotion et la diffusion.



2010 : Organisation de "Caris'Art", la journée artistique et culturelle de Carisey. En collaboration avec l'association "Bouge ton Boule". Cette manifestation est reconduite chaque année le dernier week end du mois de mai.



2010 - 2011 : L'association reçoit un avis favorable de la Commission du "Fonds Social Européen" pour un projet mené dans le cadre de la "mesure 4-2-3".



2011 - 2012 : L'association poursuit son projet dans le cadre du dispositif "Nouvelles Activités Economiques", conduit par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Yonne. Elle envisage de professionnaliser ses actions et développer des partenariats afin de promouvoir aux mieux les artistes qui lui font confiance.



2012 - 2013 : L'association participe à la conception d'une radio à vocation régionale, en collaboration avec ACTIVE RADIO (Dijon). Un projet ambitieux dont nous vous reparlerons en temps utile ...



L'association poursuit son chemin ... chaque jour est une nouvelle aventure. Plus d'infos :Array



On pourrait dire de moi que je suis très motivée, très dynamique, et surtout que je ne renonce jamais ...



Mes compétences :

Animation

Audiovisuel

Coordination

Insertion Professionnelle

Montage

Montage audiovisuel

Organisation

Réalisation

Video