Lugdivine CHENOLL

Je m'appelle Chenoll Lugdivine, j'ai 27 ans et je suis titulaire d'un master 1 en droit des affaires. Je suis à la recherche d'un poste de secrétaire juridique me permettant de valoriser les compétences techniques en analyse, organisation et rédaction juridique acquises lors de mes études orientées vers le droit des affaires et le droit social.



Mes compétences :

Écriture rapide

Accueil des clients

Terminologie juridique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Classement des dossiers

Rédaction des courriers