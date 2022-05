Ayant obtenu mon cap employer vente je recherche actuellement un emploi. Suite a ma solide expérience reçu en stage, je suis motivé, prêt à réaliser et accomplir les taches qui me seront assignés



Mes compétences :

gestion du stock

vérification des DLC

mise en place de la vitrine

pose d’antivols et étiquetage conseil clientèle

entretien du magasin

mise en rayon