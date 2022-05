Luidgi MEI

En tant que responsable de l’entité qui m’est confiée, j’utilise mes compétences pour donner du sens au travail de mes collaborateurs et aider mes paires dans un esprit de collaboration et de co-construction.



Les compétences que j’ai acquises au cours de mes 20 années d’expérience couvrent les domaines :

• technique : hydraulique, maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de travaux, réalisation de travaux, gestion de projets, exploitation de réseaux, gestion de crises,

• financier : modèle économique, économie des contrats, calcul de coûts, plan de performance,

• commercial : réponse à appels d’offres, négociation, avenantage, relation client,

• managérial : accompagnement du changement, animation d’équipe, organisation, manager-coach.



En créant une vision autour du projet que je conduis, je permets à mes collaborateurs de grandir, en faisant grandir par la même occasion l’Entreprise et moi-même.



Mes compétences :

Gestion de contrats

Accompagnement au changement

Négociation contrats

Accompagnement individuel

Pilotage de la performance

Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Traitement des eaux

Génie civil

Eau potable

Hydraulique

Gestion des achats

Gestion de projet

Management