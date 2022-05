Luigi CANU

Fruit de l'union de l'expérience et des compétences acquises depuis plus de 10 ans dans le domaine du Handling et Packaging, et de la synergie de différentes activités, FPC est fier de vous proposer aujourd'hui la solution "clé sur porte" pour votre sous-traitance.



Notre Objectif : Vous proposer une solution complète dans le domaine du Façonnage manuel et mécanique, de la manutention, du conditionnement à façon et du packaging en général.



Notre savoir faire : Une connaissance et une maîtrise approfondie des différents domaines, un respect de la qualité, et des prix très concurrentiels, pour être les plus compétitifs possible et devenir un des leaders du Marché.



Notre volonté : Vous servir au mieux des vos intérêts pour devenir un partenaire incontournable dans votre sous-traitance, en vous proposant des services de plus en plus compétitifs.



FPC, c'est également un savoir faire : Dans la dépose d'échantillon, dans la pose de Reliure Wire' O, dans la coupe et assemblage en automatique, dans la mise sous film et flow pack, ….



Vous trouverez de plus amples informations sur nos différentes possibilités dans la plaquette jointe à ce courrier.





Alors, une question, un besoin, une urgence



Comparez et N'hésitez plus, appelez nous !!



+32/475 830 348