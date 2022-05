Luigi CHANGIVY

Actuellement - Depuis 1998

=================================================================

Consultant en systèmes d'information et en

Gestion Electronique de Documents

Société : Iliotis Ingénierie



DOMAINE PROJETS

- Etudes d'évolution de Systèmes d'information et d'organisation

- Etudes préalables d'opportunité et de faisabilité

- Audits de Systèmes d'information et d'organisation

- Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre

- Rédaction de cahiers des charges et pilotage de sous-traitance

- Gestion de projets de déploiement de SI documentaires (GED)

- Conduite / Accompagnement du changement

- Coaching organisationnel (Certifié NEWS Coaching France)

- Formation des utilisateurs aux systèmes de GED

- Formalisation des processus documentaires / démarche Qualité



MANAGEMENT

- Encadrement d'équipes et pilotage de sous-traitance



DOMAINES FONCTIONNELS

- Systèmes de gestion documentaire

- Bureaux d'études autoroutiers

- Gestion de courrier Pme/Pmi

- Services juridiques d'entreprises

- Etudes de Notaires



MISSIONS TECHNIQUES

- Administration des systèmes informatiques

- Installation et administration de réseaux de PC / Windows - Linux

- Installation et administration de serveurs de messagerie Exchange et Lotus Notes

- Administration de la flotte des accès mobiles (cartes 3/4G, BlackBerry…)

- Installation et administration de systèmes de GED (Keyfile, E-Project, Dymadoc…)

- Modélisation et développement de bases de données SIG (QGIS / Postgres…)

- Installation et administration de réseau WAN multi sites

- Supervision de systèmes de sauvegarde

- Mise en œuvre de politiques de sécurité (clonage, plan de remise sur pied …)

- Formation utilisateurs : Réseau / Messagerie / Gestion documentaire

- Gestion de la sous-traitance liée au fonctionnement des systèmes



ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Réseaux locaux TCP/IP sous Windows NT4, 2000, 2003, XP, Vista, Seven, W8

- Réseaux TCP/IP via routeurs / Liaisons spécialisées et sécurisées XDSL / Rnis

- Systèmes de Gestion Electronique de Documents (GED), Groupware, Workflow, RSE

- Systèmes de Messagerie LOTUS NOTES / EXCHANGE



Autres expériences

================================================================

1992-1996 - Responsable informatique

GROUPE PROPRETE BIS, 2 avenue Jeanne 92600 Asnières

En 1992, le Groupe BIS décide de fusionner les six sociétés distinctes qui composent sa branche "PROPRETE" (7000 salariés, 600 M.F. de CA). Dans ce cadre, un nouveau système d'information est à concevoir et à mettre en œuvre.

- Spécification détaillée du progiciel de gestion d'agence (Paie-GRH / Gestion sites)

- Encadrement d'une équipe développement de 4 développeurs + 6 techniciens

- Installation et démarrage des 32 agences du groupe réparties sur toute la France



1990-1992 - Responsable secteur progiciels.

ADILOG S.A., Centre Evolic Cedex 02 77321 Marne La Vallée

- Responsable de la standardisation des progiciels de gestion

- Formation et encadrement technique des programmeurs

- Analyse et développement de produits standards de gestion (Sous SGBD/R/L4G)

- Intervention directe en clientèle lors des mises en route



1987-1990 - Support technique national

Progiciel de gestion comptable et financière haut de gamme (100 sites installés)



ICL FRANCE, 24 Avenue de l'Europe, 78140 Vélizy

- Support technique et formation ingénieurs régionaux (15)

- Intervention directe en clientèle sur les cas pointus



1986-1987 - Formateur logiciels

SAINT QUENTIN FORMATION, 8 rue Denis Papin, 78190 Trappes.

- Création de la section Formation Micro-informatique

- Animation de sessions de formation sur progiciels de gestion et bureautique



1983-1985 - Technicien système gestion

S.A. KALAMAZOO, Agence Paris-Nord, 97 rue Pelleport, 75020 Paris

- Mises en route techniques (matériel et progiciels de gestion)

- Formation du personnel utilisateur et suivi technique des sites clients



Lauréat du concours Bull 1985 (concours "efficacité") Prix : voyage de cinq jours à Marrakech (colloque "Avenir Informatique")





Mes compétences :

GED

Lotus Notes

Informatique

Organisation

Réseau

Système d'information

Coaching

Maîtrise d'ouvrage

Microsoft Windows

TCP/IP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2000 Professional

Linux

UNIX

SQL

PROGRES

PC Hardware

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Office

Merise Methodology

IP

BlackBerry

Audit

Android

4G Networks

3G Networks