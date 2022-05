Madame, Monsieur,



Désireux de mettre rapidement à profit l’ensemble des connaissances acquises au cours de mon parcours professionnel, j’aimerais vous soumettre ma candidature.



Dynamique, polyvalent et réactif, j ai pu évoluer rapidement au cours des missions et des tâches qui m’ont été confiées. L’accueil, l’orientation et la fidélisation du client n’ont pas de secret pour moi, tout comme la réception, l’étalage, le stockage, les commandes et l’enregistrement des marchandises.



Je me tiens à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et serais ravis de vous rencontrer afin de vous exposer au mieux mes motivations.



Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l’expression de mes salutations distinguées.

















Luigi CIMMINO



Mes compétences :

Commodities

Invoicing > Issuing Invoices