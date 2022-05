Luigi DE SOUSA, 23 ans actuellement en CDI en tant que technico-commercial chez Monsieur Store. Entreprise axés sur l’amélioration de l’habitat en commercialisant fenêtre, porte d’entrée, porte de garage, portail, store extérieur et intérieur en B to C et B to B.

Ambitieux, disponible, mobile et muni d’un bon relationnel j’ai su réaliser les objectifs demandés

Ces quatre années d’expérience en tant que Technico-Commercial m’ont permis de développer un sens commercial aiguë et de maîtriser les techniques de vente. Je souhaite aujourd’hui élargir mon champ de compétences vers la fonction achat.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Management