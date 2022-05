Luigi LEZZA

En tant qu’expert technique, j’assure un rôle de conseil, d'assistance et d'information.

Spécialisé sur les machines des secteurs de l’industrie nucléaire, pétrochimie, chimie, pharmaceutique, Métallurgie, Sidérurgie et navale, je peux intervenir directement sur tout ou partie d'un projet.

J’analyse, je conseille, et je fais des recommandations de façon à améliorer l'efficience et l'efficacité des solutions techniques mises en place.

Je travaille en collaboration avec les ingénieurs techniques et autres experts afin de rechercher et fournir des solutions.

J’identifie les risques et je saisis les opportunités liés à mon domaine de spécialité, je les communique aux parties prenantes appropriées dans le projet et je préconise des plans d'action.

J’assure la promotion des techniques nouvelles.

Je participe à l'élaboration et la révision de normes / documentation technique.

dans le cadre du projet ; J’observe, j’analyse et je conduit les évolutions technologiques et scientifiques dans mon domaine d'intervention (veille technique et concurrentielle).



Mes compétences :

Audit interne / Audit qualité / audit Sécurité

Dispositifs d'agréments et certification

Dispositifs d'assurance-qualité

Analyse statistique

Démarche qualité

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Normes qualité

Techniques pédagogiques

Management

Outils bureautiques

Mécanique/Electricité/Electromécanique/Hydraulique

Métrologie

Techniques de maintenance

Méthodes et outils de résolution de problèmes

Audit

Portfolio Administration

2D

3D

Autocad

C++

CAO

Data Access Object

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Pascal

Solidworks