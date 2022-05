Luigi POMA

Acteur majeur de l'emploi et de la formation sur le département des Alpes Maritimes :



* Ingénierie d'actions collectives de recrutement et d'accés à la professionnalisation

* Animation de formations auprès des acteurs et opérateurs - publics et privés - de la formation et de l'emploi

* Animation de conférences sur les mesures pour l'emploi et la mise en pratique des dispositifs de la formation en partenariat avec les OPCA, les branches professionnelles, le Service Public de l'Emploi..



* Développement d’actions de diversification de choix professionnels des femmes.



* Animation d'un réseau RH - Diffusion d'un courriel d'actualité Emploi Formation aux entreprises, fédérations, syndicats professionnels , Service Public de l'Emploi, Associations...



* Président de la Commission Emploi - Formation - Education de l'UPE 06



Mes compétences :

CIF

Conseil

Contrat de professionnalisation

DIF

Formation

GPEC

Ingénierie

OPCA

Parcours professionnels

Recrutement

Ressources humaines

Accompagnement

Formation professionnelle

Animation de formations