Luigi SABAU

Chef de poste securite,specialisee dans les palaces de luxe.

Gestion des hommes et d une equipe,sociable,management,audit de securite selon besoin du client en terme de moyen videos et humains selon le site.

Ronde de surveillance

Ronde de securite incendie

Homme de 38 ans serieux,avenant,courtois,ponctuelle,souriant,qui s investi et prend a coeur sa carriere professionnelle.

titulaire carte professionelle,SSIAP 1,STT.

Surveillance villa..porte club ou hôtel(physio)..evenementielle,palace,hotel.



Mes compétences :

Management D Equipe

HOTELLERIE DE LUXE

PROTECTION DES PERSONNES

AUDIT SECURITE

VIDEO SURVEILLANCE

PHYSIONOMISTE

SECURITE INCENDIE

ACCUEIL

PROFESSIONNELLE