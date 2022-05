Luigi TABITA

Après une expérience de 25 années dans le secteur de l'ameublement en Italie je vis et travaille désormais en France.

Je suis Co-gérant de la société CLTconcept qui s'occupe de la promotion et distribution de marques de design italiennes.

nous sommes agents généraux pour la France et la suisse romande et actuellement,

Nous sommes en train de créer une réseau d'agents dans toute la France.



Mes compétences :

Crm

OfficePro Microsoft

SketchUp

Autocad 2D

cuisines

agencement