Luigina GIURANNO

Dans mon métier de secrétaire polyvalente, j'aime par dessus tout la rédaction de tous types de documents .... J'ai l'esprit d'équipe,d''innovation, j'aime les défis, le dépassement de soi, et j'aime obtenir une pleine satisfaction de la clientèle et de mes supérieur(e.). J'ai développé un esprit d'entreprendre et je souhaite, aujourd'hui, créer ma ou mes propres entreprises grâce aux idées nouvelles que la société ne fournit pas actuellement. J'aimerais créer une plate forme de coaching nutritionnelle nationale et internationale pour tous les big boss qui doivent se surpasser chaque jour et être au top de leurs formes au niveau intellectuel, émotionnel .... Je suis passionnée par la nutrition et la nutrithérapie. En s'alimentant très sainement nous pouvons nous surpasser et booster toutes nos capacités intellectuelles ...



Je souhaite inonder le marché belge, européen et international de nouveaux concepts nutritionels et créer ma propre chaîne de "healthy fast food".



J'aimerais également proposer aux grandes chaînes de supermarchés mes recettes "fraîches" et congelées de produits exceptionnels pour la santé adaptés à tous les budgets, du haut de gamme jusqu'à la sous=marque pour que les plus pauvres aient aussi accès à un health concept.



J'ai des tonnes d'idées, de projets mais pas un "franc" pour les concrétiser ...... J'aime réellement la vie, les gens, le soleil, l'innovation, l'entreprenariat et je n'ai pas froid au yeux.



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Fiabilité

Créativité

Sens de l'initiative