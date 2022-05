Je suis de nationalite portugaise. Mes parents habitait a la Roche do Petit Bourg aux Herbiers (85000), je me apelle Luís, je suis marié jái 1 enfant.. Je ai etudié au College

Jean Yole jusque a la 3ª. Je me rapelle seulement de um professeur de matematique qui se apelait Monsieur Friconneau. Dans ma salle avait 2 filhes qui etait beaucoup mes amies qui se apelait Veronique e Nathalie Orhan.