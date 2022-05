Luis Alberto PINTO SANCHEZ

Bonjour,



je suis expatrié belge localisé Budapest depuis 1998. Je parle 6 langues étrangères y compris le hongrois.

Je suis ouvert à toute proposition sérieuse d'affaire. Je peux être votre interlocuteur sur Budapest ou sur tout le territoire Hongrois.

Je prendrai le temps d'étudier votre proposition et vous donnera une réponse rapide et précise.

Je suis très facilement contactable, soit par téléphone, Email, Skype.

Je suis plus particulièrement intéressé à Budapest dans l'immobilier qui reste pour les étrangers un très bon investissement avec une très bonne rentabilité. Aussi la distribution de nouveaux produits qui ne seraient pas encore sur le marché hongrois.