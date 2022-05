Luis CASARES

Depuis 2 ans je suis responsable ventes internationaux chez GENESAL, le plus important fabricant espagnol de groupes électrogènes speciaux et à mesure.

J'aime bien travailler à l'international et ma poste chez GENESAL me donne l'opportunité de gèrer un réseau distribution que range depuis Russie au Senegal, et de l'Arabie Saoudite à la Finlande.

Aujourd'hui on continue à travailler pour augmenter notre portée internationale et pour passer plus et plus de temps dans des aéroports tout autour du monde :)



Mes compétences :

Gestion de projet

Commerce international

Relations internationales

Marketing stratégique