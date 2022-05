Luis FREITAS

Manager de terrain, prendre les forces et corriger les faiblesses d'une équipe. La rendre dynamique et performante pour atteindre ensemble les objectifs fixés.



En gravissant tous les échelons de la hiérarchie, je comprends et sais corriger rapidement toutes les problématiques de chaque collaborateur.



Autodidacte, dynamique et de tempérament optimiste, je contribue activement aux performances ainsi qu'à l'ambiance générale de l'équipe.



Mes compétences :

Sens de l'initiative

Sens du contact

Leadership

Organisation des tâches

Conseil et mise en oeuvre des produits btp

Goût du challenge

Commerce

Management

manager