Luis GAUTHIER

Mon parcours m'a permis d'expérimenter avec succès plusieurs métiers dans la fonction commerciale, dans lesquels j’ai pu apprécier l'importance des hommes et du travail en équipe pour servir la performance de l’entreprise.



Fédérer autour d’un projet, mutualiser des énergies, optimiser les compétences et booster la motivation des équipes font partie de mes moteurs.



Passionné par les nouvelles technologies, j’en ai fait un atout particulier pour améliorer les systèmes d’informations et servir le pilotage de mes équipes.