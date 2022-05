Luis GOULD

Mes différentes formations ainsi que mes premières expériences professionnelles ont confirmé et alimenté mes compétences dans le domaine comptable autant sur les axes généraux que sur les axes clients et fournisseurs.

Bilingue de naissance, mon anglais pratiqué couramment me permet d'établir un contact naturel et régulier avec les différentes parties prenantes de ma société, qu'elles soient externes (fournisseurs/clients) ou internes (filiales américaine, asiatique et indienne).



Mes compétences :

Comptabilité générale

Microsoft Excel

Comptabilité fournisseurs

Traduction anglais français

Fiscalité

Contrôle de gestion