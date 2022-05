Luis Guillermo ALARCON LOPEZ

Guillermo Alarcón est ingénieur en électronique et télécommunication, diplômé de l’Institut National Polytechnique de Mexico.



Guillermo Alarcón travaille depuis 23 ans au sein d’Alcatel-Lucent, dont 15 ans au niveau exécutif avec des responsabilités techniques, opérationnelles et commerciales.



En tant que Directeur de la stratégie pour la région CALA et pour le compte client Telmex, Guillermo Alarcón a été responsable de la vente et de la réalisation de nombreux projets d’infrastructure de télécommunication en Amérique latine.



En tant que correspondant d’Alcatel-Lucent pour les Affaires gouvernementales de la région CALA et en tant que Directeur au siège parisien d’Alcatel-Lucent, Guillermo Alarcón a conseillé au cours des trois dernières années divers gouvernements et organismes nationaux de régulation d’Amérique latine et d’Afrique en ce qui concerne les stratégies d’accès ouvert.